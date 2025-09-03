ZEROBASEONE、驚異の人気ぶりを証明！ワールドツアーソウル公演が“即完売”…視界制限席オープンへ

ZEROBASEONEが、韓国内外のファンの声援に応える。

ZEROBASEONEは、10月3日から5日にかけてソウル・KSPO DOMEで開催されるワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW'」（以下「HERE&NOW」）の3公演が、ファンクラブ先行予約の段階で全席完売する快挙を成し遂げた。

これを受け、ZEROBASEONEは視界制限席を追加オープンし、本日（9月3日）16時からNOLチケットを通じて販売を開始する。

「HERE&NOW」は、約14万人を動員した「TIMELESS WORLD」に続き新たに開催されるワールドツアーで、ZEROBASEONEは大規模アリーナ級のステージを通じてグローバルファンとより近くで交流し、“グローバルトップティア”としての地位をさらに確固たるものにしていく。

特にZEROBASEONEは、9月1日にリリースした1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』の収録曲ステージはもちろん、デビューから現在までの歩みをつなぐ“アイコニックな瞬間”をステージ上で披露する予定だ。

ZEROBASEONEはソウル公演を皮切りに、10月18日にバンコク、10月29・30日に埼玉、11月8日にクアラルンプール、11月15日にシンガポール、12月6日に台北、12月20・21日に香港と、7地域で計11公演を展開する。

なお、ZEROBASEONEは1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』でカムバック直後から韓国内外の主要チャートを席巻し、キャリアハイの歩みに突入。『NEVER SAY NEVER』で“6作連続ミリオンセラー”を達成するなど、カムバックのたびにK-POPの新たな歴史を塗り替えるその勢いに注目が集まっている。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。