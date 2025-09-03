WÇÕÍ¥¾¡¤Ø¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡¡Åìµþ¸ÞÎØ¤Î²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¥á¥¥·¥³Àï¤Ø
¡¡Ìó1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î³«ºÅÃÏ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ø±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡£³èÆ°2ÆüÌÜ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¤ËMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Ë¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö1Æü¤«¤é³èÆ°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥³¥¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹½À®¤ÇFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î³«ºÅÃÏ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î2»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¡£µ×ÊÝ¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×³«ºÅÃÏ¤Ç¥Û¥¹¥È¹ñ2¥«¹ñ¤È¤ÎÀï¤¤¤Ë¸þ¤±¡Ö¥Ý¥Ã¥È1¤Ç¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁÛÄê¤â¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÉ¤¤¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î3°Ì·èÄêÀï¡£½à·è¾¡¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥¥·¥³Áê¼ê¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¤«¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»î¹ç¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï´¶¾ð¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤ÆÎÞ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤À¤¬¡Ö1°Ì°Ê³°¤Ï¥Ó¥ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢3°Ì¤Ë¤Ê¤ì¤º¤ËÉé¤±¤Æ´¶¾ð¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢¼«Ê¬¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤â»Ø´ø¤·¤¿¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¡£µ×ÊÝ¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«»þÂå¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡Ö¸·¤·¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¼«¿È¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«»þÂå¤ËÆñ¤·¤¤Î©¤Á°ÌÃÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÀµÄ¾¡¢¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°Àï¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤»¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Î¹ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁê¼ê¤Èµ×¡¹¤ËÀï¤¦ÆüËÜ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ê·Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤éËÍ¤¿¤Á¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ä²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ×ÊÝ¤Ï¸ì¤ê¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ëÁê¼ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸ì¤ê¡Öº£»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤ò¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥¦¥¤¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¤«¤¬°ìÈÖÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Àï¤¤Êý¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«Âç»ö¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢9·î7Æü¡ÊÆü¡ËÆüËÜ»þ´Ö11»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡£NHKÁí¹ç¤Ë¤ÆÀ¸Ãæ·Ñ¡¢NHK¥×¥é¥¹¤ÇÆ±»þ¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡¢U-NEXT¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÛ¿®¡ÊÍÎÁ¡Ë¡¦¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
