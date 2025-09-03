「The平成男子って感じでタイプ」人気アイドル、ギャル男に大変身！ 「脚、ほっそすぎてビックリ！」
Snow Manの深澤辰哉さんは9月2日、自身のInstagramを更新。“ギャル男”に変身した姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】ギャル男に変身したSnow Man・深澤辰哉
ファンからは「待ってました、ギャル男澤さん」「平成時代のギャル男で最高に良すぎる」「The平成男子って感じでタイプ」や「脚、ほっそすぎてビックリ！」「脚ほっっっっっそい！」「脚細すぎー！」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「待ってました、ギャル男澤さん」深澤さんは「ギャル男さんをやってみた！ 服装は自分が通ってきた感じ」とつづり、4枚の写真を投稿。髪形は襟足の長いメッシュヘアで、服装も黒いレザージャケットに細みのデニムパンツを合わせており、平成の雰囲気を感じます。脚を組んだポーズがスタイリッシュで格好いいです。
新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス動画に登場深澤さんは、この衣装でSnow Manの新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス動画に登場。ほかのメンバーもそれぞれ異なるコスプレをして踊っています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
