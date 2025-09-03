日本一周の様子を届けるために夫婦で活動している旅系YouTuber・サニージャーニーが、8月31日にチャンネルを更新。小樽にて爆食いする様子を公開した。

サニージャーニーは、妻・みずきと夫・こうへいの2人によって運営されているYouTubeチャンネル。もともと日本一周の様子を届けるために活動していたが、2022年11月に妻・みずきの膵臓がんが発覚し、一時的に旅を中止。それからは闘病生活について情報を発信しており、手術や抗がん剤治療で経過観察になっため、2024年4月からは無理のない範囲で活動を再開していた。しかし、2024年12月3日に膵臓がんが再発したことを明かしている。

今回の動画では、抗がん剤の影響でどうしても痩せてしまうみずきのために、小樽で食べ歩き企画を実施。副作用で絶食期間ができてしまうため、休薬中の元気なタイミングで体重を増やすように努力していると説明していた。

まず、朝ごはんを食べるために2人が訪れたのは「小樽洋菓子舗ルタオ本店」で、賞味期限10分のモンブランを注文している。午前中限定・数量限定のレア商品で、その場でクリームを細く絞って提供していた。みずきは、一口食べると「めっちゃ栗」とリアクション。クリームがふわふわな食感だが、しっかり和栗の味がするとレポートしていた。

その後は、昼食で「庄坊番屋」という海鮮料理店へ。みずきは寿司のセットを頼み、こうへいはいくら丼を注文している。寿司のセットはヒラメやマグロ、ウニ、いくら、サーモンなどがのっており豪華な内容だが、撮影時の価格は3,080円とリーズナブル。みずきは、ヒラメから食べると「なんか熟成された味がする。ワサビが効いてていいですね」と感想を話している。また、特に感動していたのはマグロで、食べた瞬間驚いた表情を浮かべながら「柔らかすぎる」とリアクションしていた。

海鮮を堪能したあとは、小樽のかまぼこ専門店「かま栄」へ向かう2人。ここでは、かまぼこをパンで巻いて揚げたパンロールやウインナーロールなどを食べている。どれもカロリーが高いことから、デブ活にはぴったりの商品だ。パンロールを食べた際には「この魚介のさ、出汁の味っていうのがすごい美味しいよ」とレポートしていた。

コメント欄では「やっぱりみずきさんが美味しそうに食べている動画は見ている人を幸せにします ありがとございます！小樽行きたくなりました。」「たくさん食べて､栄養をつけて元気になって下さい いつも応援しています」などの反応が届けられている。

今回、デブ活のために小樽の食べ物を満喫していた2人。美味しそうな食べ物や仲睦まじく食事をする姿に反響が寄せられていた。また、視聴者のなかには、みずきが美味しそうにご飯を食べる様子を見て、元気をもらっている人も多いようだ。

（文＝小林嵩弘）