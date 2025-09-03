TBS NEWS DIG Powered by JNN

´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ô¤ÇÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶á¤¯¤Î½»Âð³¹¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

µ­¼Ô
¡Ö¤³¤Î¼þÊÕ¤¬¹â¹»À¸¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¤ÎÏÆ¤Ï»¨ÌÚÎÓ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸«ÄÌ¤·¤¬°­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¤­¤Î¤¦¸á¸å7»þ15Ê¬¤´¤í¡¢´ôÉì¸©ÃæÄÅÀî»Ôºä²¼¤Ç¡¢µ¢ÂðÅÓÃæ¤Î¹â¹»1Ç¯¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¡Ê16¡Ë¤¬¥¯¥Þ¤ËÆ¬¤ÈÇØÃæ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤«¤ì¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¯¥Þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½¾ì¤ÏJRÃæ±ûÀþ¡¦ºä²¼±Ø¤Î¶á¤¯¤Î½»Âð³¹¤â¹­¤¬¤ë¾ì½ê¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤¬¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÄÅÀî»Ô¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¶áÎÙ¤Î¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¤Ï¤±¤µ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤é¤Î¼Ö¤ÇÅÐ¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÎÄÍ§²ñ¡¡¸Å°æÃéµÁ¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡Ë³¹¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤ó¤ÆÄÁ¤·¤¤¡×

ÃæÄÅÀî»Ô¤Ç¤Ïº£Ç¯4·î°Ê¹ß¡¢¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬31·ï´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£