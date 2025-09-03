インターネットイニシアティブ（IIJ）は、トークイベント「IIJmio meeting 36」を9月6日12時30分～17時30分に、東京都千代田区の本社で開催する。

参加費は無料で、定員は200人。現地参加には公式サイトからの事前登録が必要となる。トークセッションはオンラインでも配信される。

配信もされるセッションでは、IIJmioの最新アップデート情報のほか、担当者によるキャンペーン設計の舞台裏や利用システムの紹介が行われる。

イベント後半では、AIをテーマにオウガ・ジャパン、モトローラ・モビリティ・ジャパン、シャープ、FCNTの4社を迎えたトークセッションも予定されている。

また、会場内の展示コーナーには、IIJの展示やIIJmio相談コーナーのほか、スマートフォン展示コーナーも設置。参加企業はaiwa、シャープ、FCNT、モトローラ、Nothing、OPPO、Unihertz、シャオミ、ソニーなどとなっている。

プログラム 時間 プログラム 12時30分 受付開始 12時30分～13時30分 スマホ展示コーナーIIJ展示コーナーIIJmioスマホ＆SIM相談コーナー 13時30分～14時 プログラム案内・IIJmioアップデート情報 14時～14時30分 休憩／展示コーナー 14時30分～15時 ＜トークセッション①＞IIJmioのキャンペーンシステムに関して 15時～15時30分 休憩／展示コーナー 15時30分～17時10分 ＜トークセッション②＞注目を集めるAIについて［登壇者］オウガ・ジャパン 丹下氏モトローラ・モビリティ・ジャパン 伊藤氏シャープ 清水氏FCNT 外谷氏 17時10分～17時30分 トークセッションQ&A