ÇÐÍ¥¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£22²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】【 つるの剛士 】　「出会ったというよりも去年よりも超絶に好き」22回目の結婚記念日を報告　毎年恒例指輪交換と家族の思い出の寿司店へ込められた愛情
¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖºòÆü9·î1Æü¤Ï¼¡ÃË¤¬½é¤á¤Æ¥ë¥¢¡¼¤Çµû¤òÄà¤ê¤¢¤²¤¿µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÆü9·î2Æü¤Ï¡¢»ä¤¬¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÂçÊª¤òÄà¤ê¾å¤²¤¿·ëº§µÇ°Æü¡£¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢·ëº§¤·¤Æ22Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë½Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢9·î2Æü¤ÏÉ×ÉØ¤ÇËèÇ¯·¤¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¦¡Ö·¤¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤éËèÇ¯É×ÉØ¤Ç·¤¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤Ã¤Æ22²óÌÜ¡¢22ÂÌÜ¡¢22ÊâÌÜ¤Î #·¤¤ÎÆü ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëº§23Ç¯ÌÜ¤ÎÆÍÆþ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤Ï23ËÜ¤Î²ÖÂ«¤òÍÑ°Õ¡£²«¿§¤Î¥Ð¥é¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÀÖ¤Î²Ö¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê²ÖÂ«¤òºÊ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²Á´°÷¤¬Â·¤¦µ¡²ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ª¼÷»Ê²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö·ë¶É»²²Ã¼Ô¤Ï¼¡ÃË¤Ò¤È¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÊ¤È¼¡ÃË¤È¤Î¿©»ö¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼÷»Ê¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤éÌ´¤ò¸ì¤ë»ä¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëºÊ¡£22Ç¯´Ö²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤ë¤Î¤µ¤ó¤ÏºÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¡ÖÈþµª¤Á¤ã¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤è¤ê¤âµîÇ¯¤è¤ê¤âÄ¶Àä¤Ë¹¥¤¤Ã¤¹¡ª¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤ËÉ½¸½¡£¤ª¸ß¤¤50Âå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â°ìÊâ°ìÊâ¿ÍÀ¸¤Î·Ê¿§¤ò°ì½ï¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°¦¾ð¿¼¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡ÖËèÇ¯¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ç´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö22²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö°¦¤À¤Ê¡¼¤¤Ã¤È¤½¤Î°¦¤¬±üÍÍ¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤«¤é¡¢±üÍÍ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤·¤¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±üÍÍ¤Ø¤Î°¦¡¡¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤·¤Þ¤¹¡¡Æ´¤ì¤Î¤´É×ÉØ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
