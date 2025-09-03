◇MLB パイレーツ9-7ドジャース(日本時間3日、PNCパーク）

ドジャースの大谷選手がパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回に46号ソロを放ち、ドジャース通算100号に到達しました。

4-1で3点ビハインドとなった3回、1アウトから大谷選手が打席に入ります。ブルペンデーのパイレーツは2番手バッバ・チャンドラー投手が登板。5球目のストレートを捉えると、打球はライトスタンドへ。7試合ぶりの46号ソロとなりました。

この本塁打でドジャース移籍後2年目で100本塁打達成となった大谷選手。イライアス・スポーツ・ビューローによると、ベーブ・ルース選手(1920〜21年、ヤンキース、113本塁打)、アレックス・ロドリゲス選手(2001〜02年、レンジャーズ、109本塁打)、ロジャー・マリス選手(1960〜61年、ヤンキース、100本塁打)に次ぎ、大谷選手は球団入団後2シーズンで100本塁打を達成した史上4人目の選手となります。

さらに、ドジャースで通算294試合に出場し、100本塁打を記録した大谷選手。ここまで3試合に1本のペースとなっており、残り24試合、このままのペースでいけば、昨季の54本に並びます。