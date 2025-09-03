たこ焼きだけじゃない！おなじみプレートの神アレンジに3.6万いいね「パーティーしたい」「神アイデア」【ママリ】

たこ焼きプレートの使い方は無限大だった！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、うらら(@urara_money)さんの投稿です。

皆さん、たこ焼きプレートって実はたこ焼き以外でも大活躍するのをご存じでしたか？今Xで話題になっているのは、うららさんが投稿した『たこ焼き器を使ったアレンジレシピ』です。さっそくご紹介します。

たこ焼きプレートの可能性を広げる！！具材変えるアレンジで満足してた人、試してみて。お盆休みの人もそうでないひとも、みんなでワイワイパーティしよ！ブクマ推奨。



◆シュウマイ◆

①玉ねぎはみじん切り。

②ビニール袋に①とひき肉と調味料をいれて粘り気が出るまで揉む。

③プレートにごま油を塗って穴にシュウマイの皮をいれ、②をしぼりだし、ミックスベジタブルをのせる。

④水をいれフタをして蒸し焼きにして完成！



◆ベビーカステラ◆

①粉砂糖以外の材料を混ぜ合わせて、穴に流し込む。膨らむので、半分くらいでOK。入れすぎ注意！

②取り出したら粉砂糖をかけて完成！



◆アヒージョ◆

①オリーブオイル、にんにく、塩を混ぜ合わせて穴半分入れて加熱。

②油がぐつぐつしてきたら具材を入れ、火が通ったら完成！



◆フレンチトースト◆

①食パンを細かくちぎる。

②その他の材料をよく混ぜ、①を入れる。

③バターをしいて、生地を穴に流し込み弱火でじっくり焼いて完成！

これはとっても楽しそう＆おいしそうです！いろいろ試してみて、「今日は何にする？」など家族みんなで相談しながら、おいしくいただくのも楽しい時間ですよね。たこ焼きプレートなので一口サイズのため、子どももパクパク食べやすくて大喜びしそうです。まさにホームパーティーにぴったり。



この投稿には「ワイワイパーテーやりたいっす でもこれ全部作ったらパーティー終わる頃に満腹で動けなくなりそうです」「これは神アイデアすぎる たこ焼きプレート、もっと活用しなきゃもったいないですね！」といったリプライがついていました。さっそく家にあるたこ焼きプレートを活用したいと思える投稿でした。

