たこ焼きだけじゃない！おなじみプレートの神アレンジに3.6万いいね「パーティーしたい」「神アイデア」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、うらら(@urara_money)さんの投稿です。
たこ焼きプレートの使い方は無限大だった！
皆さん、たこ焼きプレートって実はたこ焼き以外でも大活躍するのをご存じでしたか？今Xで話題になっているのは、うららさんが投稿した『たこ焼き器を使ったアレンジレシピ』です。さっそくご紹介します。
たこ焼きプレートの可能性を広げる！！具材変えるアレンジで満足してた人、試してみて。お盆休みの人もそうでないひとも、みんなでワイワイパーティしよ！ブクマ推奨。
◆シュウマイ◆
①玉ねぎはみじん切り。
②ビニール袋に①とひき肉と調味料をいれて粘り気が出るまで揉む。
③プレートにごま油を塗って穴にシュウマイの皮をいれ、②をしぼりだし、ミックスベジタブルをのせる。
④水をいれフタをして蒸し焼きにして完成！
◆ベビーカステラ◆
①粉砂糖以外の材料を混ぜ合わせて、穴に流し込む。膨らむので、半分くらいでOK。入れすぎ注意！
②取り出したら粉砂糖をかけて完成！
◆アヒージョ◆
①オリーブオイル、にんにく、塩を混ぜ合わせて穴半分入れて加熱。
②油がぐつぐつしてきたら具材を入れ、火が通ったら完成！
◆フレンチトースト◆
①食パンを細かくちぎる。
②その他の材料をよく混ぜ、①を入れる。
③バターをしいて、生地を穴に流し込み弱火でじっくり焼いて完成！
これはとっても楽しそう＆おいしそうです！いろいろ試してみて、「今日は何にする？」など家族みんなで相談しながら、おいしくいただくのも楽しい時間ですよね。たこ焼きプレートなので一口サイズのため、子どももパクパク食べやすくて大喜びしそうです。まさにホームパーティーにぴったり。
この投稿には「ワイワイパーテーやりたいっす でもこれ全部作ったらパーティー終わる頃に満腹で動けなくなりそうです」「これは神アイデアすぎる たこ焼きプレート、もっと活用しなきゃもったいないですね！」といったリプライがついていました。さっそく家にあるたこ焼きプレートを活用したいと思える投稿でした。
