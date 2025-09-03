（MCU）『／ドゥームズデイ』出演のチャニング・テイタムが、撮影中に負傷していたことがわかった。米が明らかにした。

MCUのヒーローたちが勢揃いするクロスオーバー大作。テイタムは『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）で演じたガンビット役を再演するようだ。

この投稿をInstagramで見る

テイタムはこの撮影で負傷し、鎮痛剤の服用と集中的なリハビリを行なっているという。このため一部のアクションシーンから外れることとなり、アクションはスタントマンが代行。自身は顔のクローズアップシーンを撮影していると伝えられた。

45歳となるテイタムは負傷について「今感じている痛みそのものではなく、もう取り返しがつかないということ。これからの半年間がどんな日々になるのかわかっている。歳をとるのが嫌だ……」と、加齢への失望を語る。「心の中では、自分はまだ30歳の……いや、正直26歳のつもりでいるのに」。

負傷の詳細は不明だが、『ドゥームズデイ』でテイタムにアクションシーンがあることは確実のようだ。『デッドプール＆ウルヴァリン』で華麗なカード捌きを披露したガンビット、今度はどんな戦いを見せてくれるのか？テイタムの回復を祈りながら、映画の無事の完成を待ちたい。

『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』は2026年12月18日、US公開予定。

Source: