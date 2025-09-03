元タレントの田代まさしさんが、６９歳バースデーを祝う様子をアップした。

８月３１日に誕生日を迎えた田代さん。２日付のインスタグラムで「昨日、高円寺ＨＩＧＨで僕の１日遅れ６９ｔｈ ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ素晴らしいメンバーと温かい多くのお客様そして息子、娘にお祝いして頂きました！」と会場でのショットをアップ。

ステージでマイクを握る姿も披露し、「忘れられない素敵な思い出を共有してくれた皆様に、最上級のありがとうを！」と感謝を伝えた。

家族ショットにフォロワーは「息子さんがパパそっくりでびっくり」「息子さんが歳を重ねてマーシーにめちゃ似てきてる」「娘さんも一緒にお祝い、ステキですね」「優しいステキな娘さん息子さん」「息子さんも娘さんもマーシーさんに似てますね」などの声を寄せていた。

田代さんは昨年１２月３０日のフジテレビ系特番「超しらべてみたら」にＶＴＲで出演し、久しぶりの地上波復帰。今年２月２４日には同局系「国民が選ぶ！志村けんの爆笑ベストコント３０」で懐かしいコント映像が放送され、「久しぶりに見た」と反響を呼んだ。現在はシルバーヘアで変ぼうした姿が「ダンディですね」「少しふっくらされたみたい」と話題に。８月には「２０２５年８月１１日 息子竜也に子供が産まれて僕はおじいちゃんにしてもらえました！」と初孫の誕生も報告していた。