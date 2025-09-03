【ファミマ】「ファミペイ」で飲食料品などお得なクーポンを続々配信!「日清 どん兵衛 鬼かき揚げうどん」は約20%オフ
ファミリーマートは9月2日より、飲食料品、生活用品などのクーポンをアプリ「ファミペイ」にて順次配信する。
商品一例
帝国データバンクの調査によると、2025年10月の飲食料品値上げは約3,000品目で、2025年9月の約2倍の品目数に上る。こうした状況を受けファイペイでは、生活応援施策として、お菓子やカップ麺、冷凍食品などの加工食品のほか、洗剤やトイレットペーパーなどの日用品など生活に欠かせない商品のクーポンを9月2日より順次配信する。
例えば「日清 どん兵衛 鬼かき揚げうどん 96g」は通常売価254円(税込)から50円引き(約20%OFF)、「花王 アタックZERO 本体 大 580G」は通常売価657円から220円引き(約33%OFF)となる。また、同アプリ限定「1個買うと、1個もらえる」クーポンも開催する。
生活応援!全員もらえる割引クーポン
生活応援!ファミペイ払いで1個買うと、1個もらえるクーポン
生活応援!ファミペイを提示して1個買うと、1個もらえるクーポン
生活応援!初めてVポイントを連携したファミペイを提示して1個買うと、1個もらえるクーポン
