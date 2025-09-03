【G.E.M.シリーズ TVアニメ「らんま1/2」 てのひららんま/てのひらシャンプー】 9月4日10時より予約開始 2026年2月下旬 発売予定 価格：各8,250円 【るかっぷ TVアニメ 「らんま1/2」 らんま/シャンプー】 9月4日10時より予約開始 2026年2月下旬 発売予定 価格： 各4,840円 9,790円（セット）

メガハウスは、フィギュア「G.E.M.シリーズ TVアニメ『らんま1/2』 てのひららんま/てのひらシャンプー」、「るかっぷ TVアニメ 『らんま1/2』 らんま/シャンプー」を9月4日10時より予約受付を開始する。

G.E.M.シリーズ TVアニメ「らんま1/2」 てのひららんま/てのひらシャンプー

9月4日10時より予約開始

2026年2月下旬 発売予定

価格：各8,250円

本商品はTVアニメ「らんま1/2」より無差別格闘早乙女流二代目“らんま”と猫飯店の看板娘である“シャンプー”をフィギュア化したもの。作中でおなじみの衣装が再現され、手のひらサイズで立体化されている。

「てのひららんま」はキュッと丸めた小柄な体に、いたずらっぽい笑顔を浮かべてPちゃんを抱きかかえるキュートな姿が再現されている。おさげが可愛い後ろ姿や、柔らかく伸びたつま先の表現なども細かく造形されている。

「てのひらシャンプー」は美しい色のロングヘア―や表情まで、天真爛漫なシャンプーの魅力が再現されている。猫飯店のおかもちに寄りかかり、見つめてくるポーズで立体化されている。

るかっぷ TVアニメ 「らんま1/2」 らんま/シャンプー

9月4日10時より予約開始

2026年2月下旬 発売予定

価格： 各4,840円

9,790円（セット）

本商品はTVアニメ「らんま1/2」より「らんま」と「シャンプー」を「るかっぷ」シリーズでフィギュア化したもの。「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような仕草が特長のフィギュアシリーズ。

「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすいポージングと造形となっている。首は可動で表情をつけて楽しむことができ、全高約110mmとなっている。

また、プレミアムバンダイ限定のセット販売も実施される。購入特典として、限定座布団がついてくる。

(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会