名古屋で、Wアニバーサリーを記念した「ねこ休み展」秋の新作巡回展
BACON(べーこん)は9月20日〜10月13日、「ねこ休み展」の秋の新作巡回展を、TODAYS GALLERY STUDIO.NAGOYA(愛知県・名古屋市)で開催する。時間は11:00〜17:00。
「ねこ休み展」の秋の新作巡回展
同イベントは、名古屋ギャラリーの8周年と、「ねこ休み展」の10周年を記念して実施する。
出展者は47組で、SNSで人気の北欧猫「しろあん(@shiroanchan)」や、「あーにゃ＆びすけ(@anya.0606)」が名古屋会場に初登場する。また、Instagramで約24万人のフォロワーを誇る「まいるんち(@yuriyuri4mama)」からは、親子猫・まいるとじゅじゅが登場する。
展示作品：あーにゃ＆びすけ
展示作品：しろあん
展示作品：まるいんち
Wアニバーサリー記念として、来場者にはオリジナルポストカードを配布する。会場内の様子を「#ねこ休み展」のハッシュタグ付きで投稿すると限定ポーチをプレゼント。3,000円以上のグッズ購入で、10周年記念ロンTが当たる抽選会も実施する。
入場料は700円。3歳以下は無料。
休館日は、毎週月曜日・火曜日。ただし、9月23日(火・祝)は開館、翌24日(水)は振替休館。10月13日(月・祝)は開館。
