年に1度の夜イベントも！サーモンパーク千歳でリニューアル2周年記念の感謝祭
道の駅サーモンパーク千歳(北海道千歳市)は8月26日〜31日、リニューアルオープン2周年記念感謝祭を開催する。
とうきびパン
期間中は、支笏湖で育った"夏限定"の「チップ(ヒメマス)」を使用した「支笏湖チップ丼〜いくら醤油をそえて〜」(1日20食限定、1,100円)や、地元千歳市産のとうきびがたっぷり詰まった優しい味わいのメロンパン「とうきびパン」(1日20個限定、500円)などの限定グルメを販売する。
注目は、8月30日に開催する「夜祭(やさい)」で、同日は17:30〜19:30に特別営業を実施する。人気の「サーモン丼」や、「とと丸海鮮五色丼」が500円、北海道いちごのペーストを使用したソフトクリーム「ボンボンソフト」が250円などを、通常価格から大幅に値下げした特別価格で提供する。
とと丸海鮮五色丼
ボンボンソフト
隣接する千歳水族館も、同日にナイト営業を行う。
8月31日には「北海道産メロンじゃんけんチャレンジ」(540円)を開催。あいこで1個、勝てば2個メロンをGETできる。8月30日には、鷹匠フライトショーも予定している。
じゃんけんチャレンジ 過去開催の様子
