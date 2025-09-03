＜義姉、介護を丸投げ！？＞義父が倒れ病院へ！命に別状ナシでホッ⇒リハビリ生活に？【第1話まんが】
私はナナコ。夫コウヘイ、中学生の息子と3人暮らしをしています。義実家とはほど近いところに住んでおり、関係も良好。義父も義母も優しい人なのでありがたいです。さてそんなある日、義母からコウヘイのスマホに連絡が……。そのときはまだ、この後騒動が起きるなんて思っていませんでした。
私たち夫婦が家でくつろいでいると、義母から連絡がありました。中学生の息子は部活で出かけていたのですが、なんと義母曰く、義父が家で倒れて救急車で運ばれたというのです。私たちは慌てて病院に向かいました。
元気そうに見えていた義父でしたが、急に倒れるなんて……本当に驚きました。病院に着くと、心配そうな顔をした義母がいました。義父は現在検査中とのことで、まだ詳しいことはわからないと言います。私は「きっと大丈夫ですよ」と義母に声をかけました。
しばらくして医師から呼ばれ、私たちは3人で話を聞きました。どうやら義父は今後、軽いリハビリが必要になりそうとのことです。
義父は少し弱ってはいましたが、いつも通りの笑顔で私はホッとしました。義母も、心の底から安心したような表情です。
3人になると、義母は緊張の糸が切れたといった感じでした。そして、今後のリハビリについての不安を口にします。
義母から「お父さんが救急車で運ばれた」と連絡が来たときには、夫婦ともども驚いてしまいました。
医師の話によると、義父は今後リハビリが必要になる可能性が高いとのことでしたが、ひとまず元気そうな顔が見られて安心しました。しかし今後は介護が必要になるかもしれませんし、時間もお金もたくさん必要になるかもしれません。
とりあえず遠方に住んでいる義姉に知らせて相談したいです。私もできることがあれば手伝おうと思っています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・海田あと
