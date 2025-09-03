HOSEIミュージアムで、法政大学が戦争とどのように向き合ってきたかを考える特別展示
HOSEIミュージアムは9月2日〜30日、2025年度特別展示「法政大学と戦後80年 ― 戦争と向き合い、平和を求める ― 」を、法政大学市ケ谷キャンパスで開催する。
HOSEIミュージアム2025年度特別展示「法政大学と戦後80年 ― 戦争と向き合い、平和を求める ― 」
同企画は、2025年がアジア太平洋戦争・第二次世界大戦の終結から80年を迎えることを受けて実施する。
戦時中に学徒出陣で多くの学生を戦場へ送り出した反省をふまえ、大学が戦後どのように「戦争・平和・反核」というテーマに取り組んできたかを紹介する。主な展示内容は、「戦時下の法政大学」「通信教育部の設置」「法政大学出版局による『ヒロシマ』の出版」「非核大学宣言」「学徒出陣経験者の証言」など。
実物資料として、沖縄戦で戦死した学徒兵が妹に届けた竹人形、勤労動員中に亡くなった学生宛ての表彰状、石野径一郎の『ひめゆりの塔』構想ノートなどを展示する。
