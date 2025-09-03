ウエルシア「WAON POINT総額1億ポイント当たる!!」キャンペーン実施
ウエルシアは、「WAON POINT総額1億ポイント当たる!!」キャンペーンを実施中。
「WAON POINT総額1億ポイント当たる!!」キャンペーン
ウエルシアグループの対象店舗で、WAON POINTが貯まるカードを提示の上、1,000円以上の買い物で、1等1万ポイントが抽選で当たるキャンペーンを実施。
さらに、はじめてWAON POINTが貯まるカードを提示・ウエルシアカード決済・ウエルシアメンバー等の条件達成で当選確率がアップ! 実施期間は、2025年9月1日〜10月5日となっている。
また、期間中にウエルシアグループアプリからエントリーし、WAON POINTが貯まるカードを提示の上、5,000円以上の買い物で、ウエルシアメンバー登録完了者の中から抽選で100人にWAON POINT10万ポイントが当たる。
