丸型のレターバルーン「ぷっくりレター」が登場 - 10色展開の全2,811商品
キッシーズは8月26日、レターバルーン「ぷっくりレター」の一般販売を開始した。
「ぷっくりレター」
同商品は、ひらがな・カタカナ・漢字・英数字・記号などをプリントしたレターバルーンで、クリア生地の丸型に、ぷっくり見える立体風デザインが特徴となっている。
複数の文字を組み合わせて使いやすいように、一般的なスティックバルーンよりも一回り小さめのサイズを採用している。
ラインナップは、281種×10色(レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、ライトブルー、パープル、ピンク、ホワイト、ブラック)とスペシャル1種の全2,811商品。
漢字には、推し活や開店祝い、学生イベントなどで使いやすいものを厳選している。
推し活に使える新作も大量追加
一般向けオンラインショップ「STICK BALLOON STUDIO by Kishi's」にて取り扱っている。
