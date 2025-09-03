大阪・万博記念公園で100以上のブースが集結する「器と暮らし市」開催
器と暮らし市プロジェクトは10月4日〜5日、大阪府吹田市にて「器と暮らし市 in 万博記念公園 vol.3」を開催する。
「器と暮らし市 in 万博記念公園 vol.3」
同イベントは、東海三県の陶磁器(やきもの)の魅力発信を目的とした企画。今回は、100を超えるブースが集結する。
会場では、窯元やショップ、作家など、70ブースが出店する「器ゾーン」、植物・雑貨・アパレルなどの物販やワークショップを展開する「暮らしゾーン」、珈琲や焼菓子を提供するブースが並ぶ「珈琲と焼菓子のこみち」、こだわりのフードやドリンクが揃う「フードトラックゾーン」が登場する。
「器ゾーン」より(07.pottery木[ki])
「暮らしゾーン」より(72.竹野染工株式会社)
さらに、楽器の生演奏などのパフォーマンスも楽しめる。
開催時間は10:00〜16:00。
