中村仁美アナ、“冷房の効き”配慮した中2長男への手作り弁当に反響「美味しそ〜」「ママの思いやり素敵」
お笑いコンビ・さまぁ〜ず大竹一樹（57）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が2日、自身のインスタグラムを更新。中学2年生の長男（13）のために作った手作り弁当を公開し、母としての細やかな気遣いに注目が集まっている。
【写真】「美味しそ〜」「ママの思いやり素敵」中村仁美が中2長男に作った“豆腐チゲ弁当”
中村は、新学期の幕開けとともに日々の弁当作りが再開したことを報告し「外は猛烈に暑いですが教室は冷房がきいているらしいので…豆腐チゲ弁当」と、この日のメニューを紹介。ごはんのおにぎり、豆腐チゲ入りのスープジャー、彩り豊かな副菜を詰めた弁当の写真を披露した。
続けて「明日は何にしようかな…まだリズムがつかめない」と本音をつづり、試行錯誤しながら子どものお弁当作りに向き合う日常を明かした。
コメント欄には「仁美さん、美味しそ〜 お弁当作り頑張って〜」「ママの思いやり素敵です」「いいなぁ〜 子供の頃こんなお弁当食べたかったな」「素晴らしい弁当」などの声が寄せられ、フォロワーからは温かい励ましや共感のコメントが届いている。
中村は2011年に大竹と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男（6）の誕生を発表している。
