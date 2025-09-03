テレビ東京、改編会見で逮捕報道の清水尋也に言及「出演予定はないです」
テレビ東京は3日、都内の同局で『2025年10月編成説明会』を実施。俳優・清水尋也（26）が麻薬取締法違反容疑で警視庁に逮捕されたと報じられたことを受け、今後の出演番組の有無ついては「確認中ですが、出演予定はないです」とコメントした。
【写真】現在日曜劇場に出演中…内科専攻医を演じている清水尋也
清水は、1999年6月9日生まれ、東京都出身。オフィス作所属。2012年、映画『振動』で俳優デビュー。映画『渇き。』（14年）、映画『ソロモンの偽証 前編・事件／後編・裁判』（15年）、映画『ストレイヤーズクロニクル』（15年）、映画『3D彼女 リアルガール』、映画『ちはやふる 上の句・下の句・結び』（16年）などに出演。
18年、ドラマ『インベスターZ』で連続ドラマ初主演を果たす。21年、アニメ映画『映画大好きポンポさん』の主人公ジーン役で声優に初挑戦。その他、NHK連続テレビ小説『おかえりモネ』（21年）、映画『東京リベンジャーズ』（21年）、ドラマ『となりのチカラ』（22年）、映画『東京リベンジャーズ 2 血のハロウィン編 -運命-／-決戦-』（23年）、映画『リボルバー・リリー』（23年）、配信ドラマ『幽☆遊☆白書』（23年）、ドラマ『Eye Love You』（24年）などに出演。兄は俳優の清水尚弥。
同局10月編成の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となった。
【写真】現在日曜劇場に出演中…内科専攻医を演じている清水尋也
清水は、1999年6月9日生まれ、東京都出身。オフィス作所属。2012年、映画『振動』で俳優デビュー。映画『渇き。』（14年）、映画『ソロモンの偽証 前編・事件／後編・裁判』（15年）、映画『ストレイヤーズクロニクル』（15年）、映画『3D彼女 リアルガール』、映画『ちはやふる 上の句・下の句・結び』（16年）などに出演。
同局10月編成の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となった。