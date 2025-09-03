庄司智春、モーニングルーティーンは妻・藤本美貴とのコーヒー「モーニング娘。とモーニングコーヒー」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの若槻千夏が3日、都内で行われた『朝たんぱく協会』設立発表会にゲストとして参加した。
【写真】美味しそうすぎる…！公開された健康的な庄司智春の朝ご飯
イベントでは、モーニングルーティーンを語ることに。庄司は「朝6時ぐらいに起きます。長男が6時に起きるので。7時前ぐらいに家を出るので、その支度を。ミキティ（妻の藤本美貴）も一緒に起きる。送り出した後に長女、次女が起きる。ミキティさんはお弁当を作り、僕はミキティさんのモーニングコーヒーを入れてあげる。モーニング娘。と一緒にモーニングコーヒーを。夢のような時間を過ごす」と恥ずかしいようなドキドキうれしいトークを披露。その後は筋トレをして、2人で朝食を食べるという。
同協会は、“朝にたんぱく質を積極的に摂取することの重要性”を広く啓発することを目的に設立された。健康のために朝に約20グラムの摂取を呼びかけている。
