「この夏10回以上プールに」岡副麻希、黒い水着ショット添え夏の思い出を回顧 長女とプール遊び満喫「まきちゃんも、娘ちゃんもいい色」「可愛い」
フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。「8月最終日 娘とふたりでプール この夏10回以上プールに行きました笑」と伝え、黒い水着姿で長女（1）とプールを楽しむ様子を紹介した。
【写真】「いい色に日焼けしてる」この夏プールを満喫した岡副麻希の水着ショット
長女と寄り添う笑顔のショットや、アームリングをつけて歩く長女の姿も披露。「ふたりしていい色に日焼けしてる この水着も大活躍してくれた」と夏らしいコメントを添えた。
投稿ではさらに「それにしても初めての場所に行くとき、いつも私がナビの指示通り行けなさすぎて必ず道に迷ってしまうことが大大大問題 地図読める人と読めない人の違いってなんなんだろうね笑」と、日常のエピソードもユーモラスに明かした。
コメント欄には「激かわです。癒ししゅぎる」「まきちゃんも、娘ちゃんもいい色」「素敵なツーショットですね」「2人とも可愛い」などの声が寄せられ、自然体の親子ショットに温かい反響が広がっている。
