テレ東、長寿枠『土曜スペシャル』『日曜ビッグバラエティ』名称変更 『ローカル路線バス』『池の水』など輩出
テレビ東京は3日、都内の同局で『2025年10月編成説明会』を行った。長寿枠『土曜スペシャル』（後6：30）の名称を『土曜ゴールデン』、日曜日に放送されている『日曜ビッグバラエティ』（後6：30）も『日曜プラチナアワー』に変更すると発表した。
『土曜スペシャル』では、これまで『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』『千原ジュニアのタクシー乗り継ぎ旅』などといった番組を輩出してきた。『日曜ビッグバラエティ』ではこれまで、『池の水ぜんぶ抜く』『空から日本を見てみよう』『タクシー運転手さん一番うまい店に連れてって！』などを輩出してきた。
同局は「土曜日の『土曜スペシャル』、日曜日は『日曜ビッグバラエティ』はタイトルを変更。それぞれ『土曜ゴールデン』『日曜プラチナアワー』とリニューアルします。土曜日は、得意の旅番組を中心にやってきましたが、それに加えて、スポーツとバラエティーをあわせたようなコンテンツや新企画を投入していきます」とのコメントを寄せている。
10月編成の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となった。
