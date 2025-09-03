若槻千夏、ひな壇で活躍する秘訣を明かす 庄司智春が爆笑
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春、タレントの若槻千夏が3日、都内で行われた『朝たんぱく協会』設立発表会にゲストとして参加した。
【全身カット】全身黄緑衣装で笑顔！魅力あふれる若槻千夏
朝食の大切さについて2人はトーク。若槻は「朝食べることによって、午後のひな壇がうまく行く」と力説すると庄司は爆笑。「朝を抜いて、昼に急に食べると胃がびっくりしちゃう。バランスよく3回にわけて規則正しく食べるのが健康につながる。午前中のあいさつが小さい人は朝を食べてない。声は大きい方がいい」と若槻は見分けるポイントも解説した。
TBS系の朝のバラエティー『ラヴィット！』（前8：00）の火曜レギュラーも務める若槻は「朝の番組も必ず食べるようにしてます。最初は食べてなかったんですけど、お腹が空いて全然しゃべれなくなって。食べた方がエネルギーになる」と改めて朝食の重要性も熱弁していた。
同協会は、“朝にたんぱく質を積極的に摂取することの重要性”を広く啓発することを目的に設立された。健康のために朝に約20グラムの摂取を呼びかけている。
