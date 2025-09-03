【万博】2日（火）の一般来場者数は13.8万人　9月28日（日）まで全ての土日祝が「大変混雑」「混雑」予想　平日の9月22日（月）も「大変混雑」予想　協会は「早めの来場予約」強く推奨

博覧会協会は、大阪・関西万博の来場者数について、きのう9月2日（火）の一般来場者数は13万8千人（速報値）だったと発表しました。



開幕からの一般来場者数の累計は、1700万人に迫っています。



この先約1か月の混雑予想ですが、土日祝は、▽9月6日（土） ▽9月13日（土）14日（日） ▽9月20日（土）21日（日） ▽9月27日（土）が「大変混雑」となっていて、▽9月7日（日）▽9月15日（月祝）▽9月23日（火祝）▽9月28日（日）も「混雑」となっています。





また、平日の9月22日（月）も「大変混雑」の予想となっています。▼協会は「早めの来場予約」を強く推奨博覧会協会は「会期終盤は希望日時での来場予約が難しくなることが予想される」として、すでにチケットを持っている人に対し、早めの来場予約を強く推奨するとともに、8月18日からはチケット購入時の来場日時指定を必須としています（チケット購入後の来場日変更は3回まで可能）。また、希望日時に予約ができず、購入したチケットを使用しない場合でもチケット代金の払い戻しは行わないとしています。