ËèÆüÊüÁ÷¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¤á¤°¤ëÆÃ½¸¡¡ÆàÎÉ¸©¤¬£Â£Ð£Ï¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¡ÈÊóÆ»ÆâÍÆ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡É
¡¡ËèÆüÊüÁ÷¤¬ÊüÁ÷¤·¤¿ÆàÎÉ¸ø±à¤Î¥·¥«¤ò¤á¤°¤ëÆÃ½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÏÊóÆ»ÆâÍÆ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ£Â£Ð£Ï¡áÊüÁ÷ÎÑÍý¡¦ÈÖÁÈ¸þ¾åµ¡¹½¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÆüÊüÁ÷¤Ïº£Ç¯£¶·î¡¢ÊóÆ»¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆàÎÉ¸©¤¬¿Ê¤á¤ëÆàÎÉ¸ø±à¤Î¿¢ºÏ·×²è¤Ë¤è¤ê¥É¥ó¥°¥ê¤ÎÌÚ¤Î°ìÉô¤¬È²ºÎ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥·¥«¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÎÆÃ½¸¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥·¥«¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¸©ÃÎ»ö¤äÃ´Åö¼Ô¤Î¼çÄ¥¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»³²¼¿¿ÃÎ»ö¤Ï£¹·î£³Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¸¦µæ¼Ô¤È¸©¤Î´Ö¤ËÂÐÎ©´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢£³Æü¤Ë¸©¤¬£Â£Ð£Ï¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ËèÆüÊüÁ÷¤ÏÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆàÎÉ¸©¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ïº£¸å¤È¤â¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£