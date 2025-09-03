Android用アプリ「AI Gallery」に美しい日本人女性のアートシリーズ3タイトルが追加
ヒューネックスは8月1日、「AI Gallery」シリーズ3タイトルの配信を、Android(Google Play)にて開始した。
AI Galleryイメージビジュアル
「AI Gallery」は、生成AIが生み出した"美しい日本人女性"のアート作品を集めた新感覚のギャラリーアプリ。
300点のアートとショート動画を収録し、様々なスタイルやテーマをスマートフォンやタブレットで気軽に楽しむことができる。
シリーズラインナップは、都会を舞台とした「AI Gallery -City Girls-」、日本文化の美を表現した「AI Gallery -Kimono-」、温泉地を舞台に癒しと安らぎを追体験できる「AI Gallery -Onsen-」。
(C)HuneX
(C)HuneX