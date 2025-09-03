◇インターリーグ パドレス―オリオールズ（2025年9月2日 サンディエゴ）

パドレスのダルビッシュ有投手（39）が2日（日本時間3日）、本拠でのオリオールズ戦に先発。4回0/3を6安打4失点で降板し、今季4勝目はならなかった。勝ち星を挙げていれば、日本投手初のメジャー全30球団からの勝利となったが、来季以降にお預けとなった。

立ち上がりの大ピンチは最少失点でとどめた。初回、先頭のホリデーは94.8キロ（約152.3キロ）のシンカーで空振り三振に仕留めたが、続くジャクソンに左越えの先制ソロを被弾。3番・ヘンダーソンを死球で出塁させると2死後、死球、四球で満塁のピンチを迎えた。それでも7番・リベラをスライダーで見逃しの3球三振。初回だけで30球を要しながらも、経験豊富なベテランは踏みとどまってみせた。

2回は無失点。しかし3回にオリオールズ打線に捕まった。1死から連打で一、三塁のピンチを招くと、2死三塁からリベラに甘く入ったスライダーを左前に運ばれ、2点を失った。3―2の5回、先頭のジャクソンに四球を与えた時点でベンチからシルト監督が出て、交代を告げた。

勝ち星を挙げていれば、メジャー全30球団からの勝利を達成。過去には野茂英雄（ドジャースなど）、黒田博樹（ドジャース、ヤンキース）が29球団からの勝利を記録しているが、30球団勝利は日本投手初の偉業だった。

チームは1日（日本時間2日）の試合に敗れて連敗となり、試合がなかったナ・リーグ西地区首位のドジャースとのゲーム差は2・5に広がった。さらに、ここに来ての故障者続出が追い打ちをかけた。

チームトップタイの65試合に登板し、防御率1点台だったリリーフ陣の柱・アダムが試合中のアクシデントで「大腿（だいたい）四頭筋腱断裂」の重傷を負い、今季絶望に。試合開始直前には不動のリードオフマン・タティスがハムストリングの負傷でスタメンから外れた。正遊撃手のボガーツは先月末に左足に自打球を受け骨折したことからIL入りしている。