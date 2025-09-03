SOLSTICKANから初期火災に使えるブランケット型の消火機器が発売
クリケットジャパンは9月1日、「SOLSTICKAN ファイヤーブランケット」(9,020円)をオンラインショップにて発売する。
「SOLSTICKAN ファイヤーブランケット」(9,020円)
同商品は、グラスファイバーで初期火災を素早く安全に覆って消火できる、ブランケット型の消火機器。
底にぶら下がっている持ち手を引き下げることでブランケットが取り外すことができる、瞬時に取り出せる仕様となっている。
コンパクトに設置できるほか、インテリアにも自然に溶け込めるデザインにもこだわっており、本体に施したSunstick Boyのエンボス加工も特徴。
カラーは、ブラックとホワイトを用意。外箱も付いている。
○使い方
持ち手を引き下げる
火の上にかぶせます
