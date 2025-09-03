當真あみ、主演ドラマ『ちはやふる』より美女モデルと“袴”2ショット「これぞ青春」「2人とも可愛すぎる」
女優の當真あみが、3日までにインスタグラムを更新。自身が主演を務めるドラマ『ちはやふる−めぐり−』（日本テレビ系／毎週水曜22時）から、共演者たちを写したオフショットを多数公開した。
【別カット】袴姿が超かわいい美女モデルのピースショット（ほか6枚）
原作『ちはやふる』は、シリーズ累計発行部数2900万部を超える大ヒット漫画で、「第2回マンガ大賞2009」「第35回講談社漫画賞 少女部門」など数々の賞を受賞している。2016年、2018年に映画化された『ちはやふる−上の句・下の句・結び−』では、瑞沢高校に入学した主人公の綾瀬千早（広瀬すず）が、仲間と共に競技かるた部をゼロから作り、全国大会優勝を目指し、成長していく物語が描かれた。本作は、映画から10年後の世界。廃部の危機にある梅園高校・競技かるた部の藍沢めぐる（當真）が、顧問として赴任してきた大江奏（上白石萌音）と出会い、全国大会出場を目指して高校最強の瑞沢高校に挑んでいく。
當真は「『＃ちはやふる ーめぐりー』第九話【このたびは】夜10時放送です！ このたびは 幣も取りあへず 手向山紅葉の錦 神のまにまに 百人一首の中でも特に好きな歌です」とつづり、村田千江莉役を演じるモデル・女優の嵐莉菜と袴撮影時に撮った2ショットを公開。ふたりとも袴がとても似合っており、弾ける笑顔がかわいすぎる。また、別カットでは齋藤潤、山時聡真、坂元愛登ら男性陣のカッコいい袴姿や、手で顔を隠してカメラ前を横切る上白石などが収められていた。
コメント欄ではファンから「2人とも可愛すぎる 好きです」「これぞ青春…！！ ちはやふるの現場は本当に楽しそうですね」「とてもステキで爽やかなドラマですね」と称賛の声が集まっている。
■當真あみ（とうま あみ）
2006年11月2日生まれ。沖縄県出身。地元・沖縄で中学2年の時にスカウトされ芸能界入り。翌年のリクルートの企業CMでデビューを果たした。女優としてドラマ『妻、小学生になる。』（2022年）、映画『水は海に向かって流れる』（2023年）などにも出演。7月より『ちはやふるｰめぐりｰ』で主演を務める。
引用：「當真あみ」インスタグラム（@ami_touma_）
