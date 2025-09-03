グラビアアイドル牧野澪菜（れいな、30）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。

牧野は「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様へ 私事で恐縮ですが、本日30歳の誕生日を迎えるにあたり皆様にご報告があります」と書き出し「私生活では少し前に結婚をし、夫婦として穏やかな日々を過ごしておりましたがこのたび新しい命を授かることができました」と報告した。

続けて「これまでプライベートについてはあまり触れてきませんでしたが 自分自身のこれからの人生や発信のあり方を考える中で この節目にしっかりお伝えするべきだと思い 今回このような形でご報告させていただくことにいたしました。いつも変わらず応援してくださっている皆様、お世話になっている関係者の皆様に改めて心から感謝申し上げます。これからも体調と相談しながら自分らしく歩んでいけたらと思っています。引き続き、あたたかく見守っていただけたら幸いです。牧野澪菜」と呼びかけた。

牧野は福島県出身、身長144センチ。グラビア・オブ・ザ・イヤー2020優秀賞を受賞している。