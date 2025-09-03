■これまでのあらすじ

ありさは、売れない芸人の彼氏が生活費を出してくれないことに困っている。しかし、実家に対し後ろめたいことがあるありさは、そんな自分を唯一受け止め救ってくれた存在である彼に、強く言うことができないのだった。そんな中、久しぶりに彼の劇場出演が決定。涙を流し喜ぶありさに、彼がいつものお礼に良いお店でごちそうしたいと言ってくれて…。自分は愛されているのだと感じて舞い上がるが、当日を迎えると…。



■そろそろお会計

■なぜ戻って来ないの？■もしかして…大好きな彼にステキなお店に連れて来てもらい、一緒に美味しい食事をとる。ありさにとって夢のような時間が過ぎ、そろそろ帰宅する時間になりました。すると、トイレに立つ彼。彼の戻りを待ちながら、ありさは幸せな時間の余韻にひたっています。しかし、なかなか彼は戻って来なくて…。ドキドキし始めるありさ。払ってくれるって言ったよね？ もう会計が出ているのに…。店員さんたちも気にしてるよね…!?「逃げられた!?」ありさの表情からは血の気が引いていき…。そして客席では、ある人物がその様子を見ていて!?(あさのゆきこ)