「かわいいだけじゃだめですか？」がTikTok総再生回数66億回突破のアイドルグループCUTIE STREET（通称きゅーすと）。彼女たちのテレビ初冠番組「CUTIE STREETのちきゅーKAWAII計画」が、日本テレビで水曜深夜に放送中。

本日、9月3日（水）25時35分から放送の4回目はスタジオで収録され、人気急上昇中のお笑いコンビ春とヒコーキが番組「助手」を担当。

事前に企画を「1周年！きゅーすとQUIZ 99連発」と聞かされていたきゅーすとだが、スタジオでぐんぴぃから「それはやりません！本当の企画は『料理の腕前をたっぷり披露 キューティーみんなでクッキング』」と発表されるとメンバー大混乱。

全員で力を合わせて１つの料理を作っていくが、「ママから料理を教わった」「小学生の頃からモテると思って料理をママから教えてもらった」と、みごとな料理の腕を振るうメンバーも。

一方で、スタジオをざわつかせるメンバーも続出…。

収録後、春とヒコーキの2人にCUTIE STREETの印象を聞いた。

ぐんぴぃさんは今回2回目、土岡さんは初共演ですが、CUTIE STREETの印象は？ 土岡：みんな仲良く、今日1つの料理を作ってもらいましたが、ミスってもいいからとにかく料理作っちゃえっていう勢いがみんなあって良かったですね（笑） ぐん：父ちゃんもうれしかったぞ。 土岡：（笑）父ちゃんじゃないの。勝手に公式お父ちゃんを名乗んな！ ぐん：一番やばいよね（笑）俺、父ちゃんだって、一番やばいよね。

でもいい子たちでね。「父ちゃんありがとう！」って。 土岡：言ってた！父ちゃんって言ってる時間あった。 ぐん：すみませんでした（笑） ぐんぴぃさんがスタジオ入ってきた時にきゅーすと8人が先にいたと思うんですけど、迎え入れられてどうでした？ ぐん：すごかったです！ 土岡：1回目でそんなに信頼を得たんだ（笑） ぐん：ありがたいですよ！うれしかったです。改めてリアクションスターだったと思います！スター性を感じますね。 土岡：そうだね。 ぐん：遠いところに行ってほしいです。 土岡：（笑） ぐん：飛び立ってほしい。 元バドミントン部のぐんぴぃさんとCUTIE STREETでバドミントンもやりました。 ぐん：対決しましたね！真鍋さんは学生時代バドミントン部の部長だったなんてね！

普通にうまかったんだけど、他のみんなもやってみたら普通にできるんですよ。 土岡：え！？ ぐん：なんなの？そのできる感じ（笑）

料理も、割とできないかもって言って、できる子多いじゃん。 土岡：できてたね。 ぐん：みんな優秀な。でも川本さんだけは「私、ピーマン、人生で触ったことないです」って（笑） 土岡：言ってたね。 ぐん：「バドミントンも人生でやったことなくて」「ペン回しもやったことないです」みたいな（笑） 土岡：ペン回しも！？（笑） ぐん：色々面白かった。みなさん個性があって良かったです。 土岡さんからも是非CUTIE STREETにエールをお願いします。 土岡：きゅーすとの皆さん、これから大スターになっていくと思いますけど、僕らと今日会ったなっていう記憶、うっすらはどこか頭の中に覚えておいて（笑）昔の自分たちの写真を見た時に、「ああなんか、この人たちと会った日…あった、あった、あった」って、覚えといていただければと思います。 ぐん：いつでも実家に帰っておいでね。 土岡：父ちゃんじゃないんだよ！（笑）

Huluでは、毎回地上波の見逃し配信とあわせて、Huluオリジナルコーナー「CUTIE STREETのKAWAIIストップできません！」も配信中。

Hulu：https://www.hulu.jp/cutie-street-no-chikyu-kawaii-keikaku

CUTIE STREET

FRUITS ZIPPERらを生み出したアソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」より、2024年8月デビュー。古澤里紗 · 佐野愛花 · 板倉可奈 · 増田彩乃 · 川本笑瑠 · 梅田みゆ · 真鍋凪咲 · 桜庭遥花の8人組。グループのコンセプトは“KAWAII MAKER”。グループ名には、「どんな私（CUTIE）にもなれる、どんなところ（STREET）へだって行ける」、という意味が込められている。2ndシングル「キューにストップできません！／ちきゅーめいくあっぷ計画」も好評発売中。

番組概要

「CUTIE STREETのちきゅーKAWAII計画」

放送日時

30分枠×4回放送（編成都合により時間変更の可能性があります）

8月6日（水）25時34分〜26時04分 （放送済み）

8月13日（水）25時29分〜25時59分（放送済み）

8月27日（水）25時40分〜26時10分（放送済み）

9月3日（水）25時35分〜26時05分

（関東ローカル）

動画配信サイト

出演

Huluでは全話ならびに、Huluオリジナル「CUTIE STREETのKAWAIIストップできません！」も配信。TVerなどでも見逃し配信。

CUTIE STREET

古澤里紗、佐野愛花、板倉可奈、増田彩乃、川本笑瑠、梅田みゆ、真鍋凪咲、桜庭遥花

各回、様々な芸人が “ちきゅーKAWAII計画” の「助手」として、進行のサポート

製作著作

日本テレビ

