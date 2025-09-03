お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春、タレントの若槻千夏が３日、都内で行われた「朝たんぱく協会」の設立発表会に登壇した。

同協会は、朝食のたんぱく質摂取量が不十分であることを広め、その重要性を啓発することを目的に、学術研究者や食品メーカーが協力し設立に至った。

筋肉にいいと知り、意識して朝食を摂り始めた庄司は「子どもたちを送り出してから、食べるようにしている。（普段は）妻（の藤本美貴）が作ってくれますけど、筋肉に関する食事は自分で作っている」と明かした。

今後、習慣化したいことを聞かれ「英会話」と回答。「（今は）何もやってないんですけど…。ミキティーが英語を勉強していて、子どもたちも英会話の塾に行っている。近い将来、英会話で（家庭内の）会話が流れて、悪口言われても分からなくなるから必死について行こうと。家族にハブられる前に勉強して、仲間に入れてもらおうかな」と笑顔で明かした。

イベントで大学教授から、朝食やたんぱく質の知識を深めた。「いい情報を知ったなと思いましたし、皆さんも明日の朝からたんぱく質を取って、一日元気に過ごしてください」と充実した表情で語った。司会者から「今日学んだことを誰に伝えたいか」と聞かれると、服を脱ぎながら「ミキティー！」と叫び、締めくくった。