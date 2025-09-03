　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／張晨）

　【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に行われた。

　３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／杜宇）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／呉剛）
　３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／費茂華）
　３日、北京市の天安門広場で発射された礼砲。（北京＝新華社記者／牟宇）
　３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／劉大偉）
　３日、五星紅旗を護衛しながら進む国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／胡智軒）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／劉大偉）
　３日、合唱する合唱団員。（北京＝新華社記者／李鑫）
　３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／劉大偉）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／楊磊）
　３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会の会場。（北京＝新華社記者／金立旺）
　３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会の会場。（北京＝新華社記者／胡智軒）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／楊磊）
　３日、記念大会に参列した抗日戦争の元兵士、林珍（りん・ちん）さん（手前）。（北京＝新華社記者／盧菀）
　３日、進行中の国旗護衛隊。（北京＝新華社記者／李安）
　３日、北京市の天安門広場で発射された礼砲。（北京＝新華社記者／牟宇）
　３日、合唱する合唱団員。（北京＝新華社記者／杜宇）
　３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／李賀）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／杜宇）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／呉剛）
　３日、五星紅旗を護衛しながら進む国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／費茂華）
　３日、北京市の天安門広場で発射された礼砲。（北京＝新華社記者／江文耀）
　３日、北京市の天安門広場で発射された礼砲。（北京＝新華社記者／牟宇）
　３日、五星紅旗を護衛しながら進む国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／金立旺）
　３日、記念大会を見守る抗日戦争の元兵士、林珍（りん・ちん）さん（手前）。（北京＝新華社記者／盧菀）
　３日、北京市の天安門広場で発射された礼砲。（北京＝新華社記者／江文耀）
　３日、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利８０周年記念大会の会場となった天安門広場。（北京＝新華社記者／才揚）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／黄宗治）
　３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／費茂華）
　３日、北京市の天安門広場で礼砲の発射に備える兵士。（北京＝新華社記者／江文耀）
　３日、記念大会の開催場所となった北京市の天安門広場。（北京＝新華社記者／朱崢）
　３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／費茂華）
　３日、演奏する中国人民解放軍連合軍楽団。（北京＝新華社記者／張玉薇）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／周荻瀟）
　３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／邢広利）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／杜宇）
　３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／邢広利）
　３日、記念大会の開催場所となった北京市の天安門広場。（北京＝新華社記者／金立旺）
　３日、記念大会の開催場所となった北京市の天安門広場。（北京＝新華社記者／王建華）