ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、北京で… 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、北京で開催 中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会、北京で開催 2025年9月3日 12時2分 新華社通信 ３日、北京市の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／張晨） 【新華社北京9月3日】中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念大会は3日、北京で盛大に行われた。 ３日、五星紅旗を護衛しながら、天安門広場の人民英雄記念碑から国旗掲揚台へと行進する国旗護衛隊の将兵。（北京＝新華社記者／杜宇） ３日、北京市の天安門広場で発射された礼砲。（北京＝新華社記者／牟宇） ３日、合唱する合唱団員。（北京＝新華社記者／李鑫） ３日、記念大会に参列した抗日戦争の元兵士、林珍（りん・ちん）さん（手前）。（北京＝新華社記者／盧菀） ３日、演奏する中国人民解放軍連合軍楽団。（北京＝新華社記者／張玉薇）