金髪へのイメージチェンジが話題のタレント・小島瑠璃子が息子らと相撲部屋を見学した様子を公開した。

小島は２日、自身のインスタグラムを更新。「長く友人としてお付き合いさせていただいている、同い年の荒篤山太郎関に招待してもらい、荒汐部屋の朝稽古を見学させていただきました」と記し、長男や友人を大相撲の荒汐部屋を訪れた集合ショットなどをアップ。

「空気がピリッとした中でのお稽古はハードそのもの。九月場所に向けてさらにハードになっていくそうです。子どもはお稽古の音にびっくりしながらも泣いたりせずにまじまじと見ていました これ以上にない良い経験…！！！ お稽古後には大きな大きなお兄さんに抱っこしてもらいました 強い子に育ってね」とつづった。

この投稿には、「非日常で楽しそうだなぁ」「お相撲さんに抱っこされて強く逞しく幸せに育ってね」「強い男の子になってお母さんを守ってくれそうですね」「貴重な経験ですね」「お元気そうで良かったです」などのコメントが寄せられた。

小島は２０２３年３月に一般男性と結婚。同年８月に第１子妊娠を公表し、出産したが、今年２月に夫が急逝した。７月に５か月ぶりにＳＮＳを更新し、子どもとプール遊びする姿などをアップ。１４日には「髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ」と金髪の最新ショットを投稿し、反響を呼んだ