スポニチの田井が1日、netkeibaTV『前走から一変！ 好調馬体チョイス』に出演。7日に阪神で行われるセントウルSの出走馬について、馬体や状態が大きく変化した注目馬を解説した。堅い決着が多い同レースだが、近年は高速決着や有力馬のG1直行の影響もあり、人気薄の先行馬が馬券に絡むケースも増えている。今年は阪神開幕週で行われ、極端な時計勝負が想定されるため、田井は「機動力が不可欠」とし、「バランスの良いスプリンター馬体」をテーマに挙げ、その筆頭としてG1馬ママコチャを取り上げた。

同馬は23年、24年とスプリンターズSの前哨戦で2着するなど、叩き良化型として知られる。ただ今年は、「この上があるのかと、非常に楽しみな好仕上がりに映る」と高評価。「体全体に多少のゆとりは残しつつも、筋肉の立体感が素晴らしく、立ち姿勢も美しい」「陽光に照らされた毛づやも抜群で、言うことがない」と絶賛した。

さらに「背中が流麗で、前後躯のバランスが秀逸」「推進力の伝達がスムーズに行われるため、スタート能力、機動力で他馬に劣ることはない」と分析。6歳牝馬ながら「昨年の立ち写真と比較しても筋肉の衰えはなく、戦績の通り充実一途」と太鼓判を押すと、「今年こそ休み明けから勝ち切る姿が見られそう」とV候補に推した。田井の印はスポニチ競馬Webで、レース前日までに先行公開される。