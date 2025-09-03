Photo: 小暮ひさのり

抽選ではなく「招待制」。

マイニンテンドーストアでのNintendo Switch 2の抽選販売。

先日第5回の抽選が行なわれ、僕も無事？第5次選考を通過して、「次は第6次ですか、ふふふ…」と、とことん付き合うつもりでいたのですが、次は抽選ではなく「招待販売」となることがアナウンスされました。

これ、条件がいろいろあります。ざっくりとまとめますと…

1．招待販売の対象となる人 → 第5回抽選販売に応募した人でまだ買えていない人 2．招待販売スケジュール → 9月中旬に申し込み受け付け 3．招待販売の案内の順番 → Nintendo Switch Onlineへ6年以上加入が優遇

…となります。より詳しくはマイニンテンドーストアでの告知をどうぞ。

注目はNintendo Switch Online加入期間が長い人は、年内分の招待販売の案内が届くってところですね。

長らくオンラインサービスを利用していたヘビーユーザーが、優遇（オフラインで遊んでいた方には気の毒ですが…）されることになります。

Nintendo Switch Onlineの累積加入期間の調べ方

Nintendo Switch Onlineの累積加入期間の確認方法はこちらをどうぞ（Nintendo Switchでの手順です）。

抜粋しますと…

1．HOMEメニューから「Nintendo Switch Online」を開く 2．加入状況を確認したいユーザーを選択 3．画面左上に累積加入期間が表示

…です。トップ画像の通り僕も対象でした。やっとこの抽選地獄から抜けられる…。

願わくば、クリスマス間に合ってくれ…。頼むぅ…。

Source: Nintendo

編集時のタイトルでは、Nintendo Switch Online加入歴6年以上のユーザーのみが招待販売の対象と誤解される表現になっていましたが、実際には「優遇」されるという内容であるため修正しました。13時20分ごろに訂正済みです。