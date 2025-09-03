◇ナ・リーグ ドジャース7―9パイレーツ（2025年9月2日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で7試合ぶりの本塁打となる46号を放ち、移籍2年目でドジャース通算100号に到達した。打たれた相手右腕も“お手上げ”だった。

3回1死の第2打席、この回からマウンドに上がった相手2番手・チャンドラーに対し3ボール1ストライクからの5球目、膝元の99・2マイル直球（約159・6キロ）直球を振り抜き、打球速度120マイル（約193・1キロ）を計測する弾丸ライナーで右翼席へ突き刺した。打球速度120マイルは大谷のこれまでの全打球でキャリア最速となった。

打たれたチャンドラーは8月にメジャーデビューしたばかりの新人右腕。最速161キロを誇る剛腕で学生時代は大谷同様、投打二刀流で注目を集めた逸材だ。

チャンドラーにとっては大谷の一発がメジャー初被弾で「正直ちょっと“すげえな”って思った。スコアボードを見上げて、打球の速さを見て、“やばいな、あんなに強烈に打てるなんて信じられない”って」と22歳の若者らしく本音をぶっちゃけた。

続けて「まぁ、ああいうのが最高レベルの選手たちで、史上最高クラスの打者だ。あのラインナップにはそういう打者がたくさんいるから、本当にタフな打席になる。自分に流れが来る時もあれば、相手に行く時もある。大谷にホームランを打たれたなんて、ある意味クールだし、文句を言うことなんてできないよ」と被弾も名誉と笑った。

大谷には内角直球を振り抜かれ「高めにいこうと思った。でも結局、彼の待っていた場所に投げてしまって、後悔させられた」と失投だったと認め「あの打球の速さはすごかったから、ホームランに文句を言うつもりはない。安っぽい当たりで入っちゃったホームランなら“なんであれが出ちゃうんだよ”って思うけど、今回は完全に自分のミスで、それを彼に仕留められた。だから自分にそこまで怒る理由はない」と失投をメジャー最高の打者に完璧に仕留められたと脱帽した。