¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢¼«¿È¤Î½Ð±éÈÖÁÈ¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤È¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤È¯É½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¯¤Ò¤ÊÃÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÆ£ËÜ¤¬·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï°ìÀÆ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê½ËÊ¡¥àー¥É¤Ë¡£ÆÍÁ³¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ë¡Ö¤¨¤¨ー¤Ã¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
Áê¼ê¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤¿°å»Õ¡£Æ£ËÜ¥¢¥Ê¼«¿È¤âÅìÂç°å³ØÉô½Ð¿È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËºÍ¿§·óÈ÷¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤È¸À¤¨¤ë¡£¤µ¤ó¤Þ¤¬¡Ö¤³¤ÎÊüÁ÷¤Îº¢¤Ë¤Ï¤â¤¦·ëº§¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤À¤Ç¤¹¡¢2½µ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¡¢¹¬¤»¤Ê¶õµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
½ËÊ¡¥àー¥É¤ÎÃæ¡¢·Ý¿Í¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¿ØÆâÃÒÂ§¤Î¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤³¤³¤Ë¤ª¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î·ÚÌ¯¤Ê¥¤¥¸¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢½ËÊ¡¤È¾Ð¤¤¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¡È¸þ¾å°Ñ¡É¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Æ£ËÜ¥¢¥Ê¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÈÃÎÀ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£