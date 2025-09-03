「だれよりも早く球場入りして、グラウンドでキャッチボールをするなど汗を流したら、さっさとクラブハウスの奥に引き揚げちゃう。なので、我々とは接触する機会がほとんどないのです。すれ違いざまに、『お疲れっス』と声を掛けても、軽い会釈が返ってくるだけ。しゃべりたくないオーラが出まくりで、米メディアとの関係も決して良好とは言えません」

こう言うのは現地特派員。右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャースの佐々木朗希（23）に関してだ。

ロッテ時代に戦列を離れ、浦和の二軍で調整をしていたときは、取材に訪れたマスコミ関係者から逃げ回ったこともあったといわれている。

「ナインとの関係も微妙です」

「ナインとの関係も微妙です。大谷（31）がたまにちょっかいを出すくらいで、山本由伸（27）も自分から話し掛けることはほとんどない。開幕当初はスネル（32）がちょくちょく話し掛けていましたけど、いまはスミスというストレングス・コーチが話し相手。ロバーツ監督がわざわざ『ロウキはスミスと仲がいいみたいだね』と言っているのは、佐々木が孤立していると思っているからかもしれません」（前出の特派員）

佐々木はメジャーで8試合、計34回3分の1に登板して1勝1敗、25四死球、防御率4.72。日本にいたときは当たり前のようにマークしていた160キロ超の速球は影を潜め、5月14日にIL入り。しばらくノースローが続いた後、ここまでマイナー3試合、計9回に登板して0勝1敗、防御率7.00。制球難は相変わらずで、前回登板だった日本時間8月27日の3Aメンフィス戦（カージナルス傘下）は四回途中までに75球を費やして、予定の4回を投げ切ることができなかった。ストレートの球速も徐々にアップしているものの、メンフィス戦はMAX159キロだった。

「目標は5回を投げ切ること。結果も重要になってくる。先発陣はしっかりしているだけに、求められるレベルは高い」とはロバーツ監督。メジャー昇格には5回を投げ切って、なおかつ結果も必要になるということだ。

「佐々木は現在、40人枠に入っています。つまりプレーオフで投げる可能性がなくなったわけではない。フリードマン編成本部長は来季以降に向けて、できればプレーオフを経験させたいと考えているようです。ただ、いまの先発ローテは充実しているだけに、彼らの中のひとりを押しのけてプレーオフで先発するには、それこそ劇的な変化が求められる。そうでなければ選手たちだって納得しませんよ」とは前出の特派員だ。

きょう3日は、3Aシュガーランド戦（アストロズ傘下）に先発。初回に2ランを2発被弾などの5回4失点。またしても期待を裏切ることとなった。

佐々木といえば、このところコーチ陣からも指摘されている「臆病マインド」に関係あるのかどうかはさておき、日本ではその隣にはいつも母親がいた。メジャー挑戦をさせろとゴネ散らかした一昨年のオフもそうだ。いったいあの時、何が起きていたのか。改めて振り返ると佐々木の人物像が見えてくる。

