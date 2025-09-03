桃井かおり、ごろっと具材の手作りシュウマイを披露 「生姜焼きで余った豚肉」をチョップして使用 「残り物で素晴らしい」「お皿もカワイイ」と反響
俳優・桃井かおり（74）が2日、自身のインスタグラムを更新。ごろっとした具材が入った手作りシュウマイを披露した。
【写真】「美味しそう」「お皿もカワイイ」アイデア光る“ごろっと具材”の手作りシュウマイ
桃井は「生姜焼きで余った豚肉チョップして旦那様がお出掛けの間にシュウマイ作りました」と伝え、魚柄の絵皿の上にのったせいろにたっぷり詰めたシュウマイや、パンダ柄の皿にタレとカラシがのった食卓の写真を投稿。
「だって今、玉ねぎとキャベツしかないンす」と工夫して作ったことを明かし、「買い物予定は3日後なんでちょっとがんばりま〜」（原文ママ)とつづった。
コメント欄には「アイデア満載」「愛情もたっぷり」「残り物で素晴らしい」「とっても美味しそう」「お店のシュウマイみたい」「お皿もカワイイ」などの声が寄せられている。
