鈴木誠也の妻・畠山愛理、長男＆次男との親子3ショットに反響「かわいい」「お兄ちゃん、大きくなりましたね〜」
米・大リーグ（MLB）シカゴ・カブスの鈴木誠也（31）の妻で、元新体操日本代表／スポーツキャスターの畠山愛理（31）が2日、自身のインスタグラムを更新。長男（2）と次男（1）を抱いた“親子ショット”を公開した。
【写真】「お兄ちゃん、大きくなりましたね〜」畠山愛理＆長男＆次男の"親子3ショット"
畠山は「子供達の体力はすごいので、どうやったら楽しくたくさん身体を動かせるか、まだ知らない楽しそうな公園がないか日々探しています」とつづり、成長した長男、次男と手をつないだ姿や両腕で2人を抱いた“母”の姿を披露している。
この投稿にファンからは「お兄ちゃん、大きくなりましたね〜 成長、楽しみですね」「かわいい」「しっかり、おかーんしてますなぁ〜」などと反響が集まっていた。
畠山は、2019年12月に鈴木選手との結婚を発表。22年10月に長男、24年6月に次男が誕生している。
