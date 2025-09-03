大阪のホテルの“ある宿泊プラン”が推し活を楽しむファンを中心に反響を呼び、ネット上では「いいね!」「子どものまま大人になった感じ」といった声が寄せられ、注目を集めている。

【映像】宿泊客とお揃い！ぬい専用ガウン

「東横INN大阪ドーム前」の宿泊プラン「推し活応援！〜ぬいと一緒にお泊り会プラン〜」は、通常の宿泊料金に300円を追加することで利用できる。ぬいぐるみやアクリルスタンドといった“推し”のアイテム専用の「お泊りセット」が付属する。セットには、明るい木目調の半円形ミニチュアベッド、白い枕と布団、宿泊客用とお揃いのストライプ柄ガウンが含まれている。

担当者によると、「ペットと泊まれるプランがあるなら、ぬいぐるみにも同じようなサービスがあってもいいのでは？」と感じたことからプランを始めたのだそう。実際にベッド横のスペースを“推し”のステージのように活用し、アイテムを並べて撮影する宿泊客もいたため、その楽しみ方を応援したかったという。

この宿泊プランは“推し活”での利用が多い「東横INN大阪ドーム前」でテスト的に開始されたが、広告なしで想定以上の反響があったのだとか。そのため、9月下旬以降、全国50店舗以上に順次拡大されることが決まっている。（『ABEMAヒルズ』より）