橋本志穂、夫のガダルカナル・タカとゴルフで夫婦対決 スコア明かし、夫は「パー4で1オン」
タレントの橋本志穂（57）が3日、自身のインスタグラムを更新。夫でタレントのガダルカナル・タカ（68）と夫婦でゴルフを楽しむ様子を公開した。
【写真】「パー4で1オン」ガダルカナル・タカ＆橋本志穂、夫婦でゴルフ対決
「この日はフリーアナで大学で教鞭もとる野島卓アナのメンバーコースにお邪魔しましたー！」と夫婦そろって友人たちとゴルフを楽しんだことを報告。「夫婦で勝負だ！」と記したタカとの2ショットを披露した。
「夫はOB量産してたからスコアはへっぽこだったけど、パー4で1オンしたり、70目前のジジイとは思えぬ驚異的なショット炸裂!!」とタカのゴルフの腕前を明かし、対抗する橋本も「みんなに刺激され、そこそこ頑張った。86でホールアウト」と見事なスコアを報告している。
