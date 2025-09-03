劇場版「SPY×FAMILY」地上波初放送決定 テレビ東京系列にて
【モデルプレス＝2025/09/03】『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が、地上波初放送されることが決定。10月5日20時50分よりテレビ東京系列にて放送される。
集英社のマンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」にて 2019年3月より連載がスタートし、現在では総PV数6億超え、数々のマンガ賞にも輝き、最新コミックス15巻までのシリーズ累計発行部数が3800万部を突破した『SPY×FAMILY』（遠藤達哉・著）。2023年10月より放送を開始したTVアニメSeason2も好評のうちに幕を閉じ、同年12月22日に全国383館で公開を迎えた『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』は公開3日間で、興行収入12億円を突破と好調なスタートを切り、2025年8月25日時点で興行収入63.2億円とヒットを記録した。
この度、同映画が地上波初放送されることが決定。さらに、劇場版の放送に先立ち、10月4日にはTVアニメSeason3の初回放送が決定しており、テレビアニメで最新の物語を楽しんだその翌日には、劇場版の迫力の内容を地上波で楽しむことができる。（modelpress編集部）
10月5日（日）20：50よりテレビ東京系にて放送
10月4日（土）23：00よりテレビ東京系にて放送
人はみな誰にも見せぬ自分を持っている―。世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。東国（オスタニア）と西国（ウェスタリス）は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。西国の情報局対東課【WISE（ワイズ）】所属である凄腕スパイの【黄昏（たそがれ）】は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。その名も、オペレーション【梟（ストリクス）】。内容は、“1週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。【黄昏（たそがれ）】は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった。3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された―。
◆「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」地上波初放送決定
◆「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」放送情報
10月5日（日）20：50よりテレビ東京系にて放送
◆TVアニメ「SPY×FAMILY」放送情報
10月4日（土）23：00よりテレビ東京系にて放送
◆ストーリー
