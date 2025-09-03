唐沢寿明、白髪まじりの長髪＆ひげの“冴えない男”姿で登場 強烈インパクト「別人です」
俳優・唐沢寿明（62）が3日、テレビ東京内で行われた『テレビ東京2025年10月編成説明会』に出席。主演を務める同局ドラマ9『コーチ』（10月17日スタート、毎週金曜 後9：00）でのビジュアルをお披露目した。
【写真】雰囲気がぜんぜん違う！白髪に髭を生やした“冴えない男”スタイルの唐沢寿明
唐沢は白髪を結い、髭を生やした、“冴えない男”姿で登場。モニターに映された唐沢のプロフィール写真を指差し、「この写真は別人です」と笑った。
続けて、激変ぶりに驚くMCと報道陣に「俳優だからね」と話し、自身のビジュアルについて「ラグビーをやっていた役で、（ラグビーをしている人に）こういう人（後ろで髪を結っている人）いるじゃん。単純にそれでやってみただけ。一風変わった男が、髪も黒くしていたら、若い俳優たちとのバランスが取れない」と説明した。
そして、「冴えない親父でしょ？」と報道陣に投げかけ。「これを唯一の売りにしてますから。これを見たらびっくりするというインパクトだけで3話ぐらいまでいける」と冗談を交え、笑いを誘った。
今作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）が原作。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たちの前に現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
唐沢は「僕は面白いと思っています。視聴率の勝ち目はないとか言いましたけど、最後に勝つのは中身だと思うので、ちゃんと作っています。絶対裏切らない作品になるので、期待してください」とアピールした。
同局10月編成の改編率は、GH：18.2％、PT：14.0％、全日：5.1％となった。
