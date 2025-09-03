(C)1995 士郎正宗／講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

押井守監督のSF長編アニメーション映画「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊」の劇場公開30周年を記念し、4Kリマスター版が10月31日から2週間限定でリバイバル上映される。提供は講談社、配給はFilmarks。

9月2日時点では全国84館での上映で、料金は1,600円均一(各種サービスデー、他の割引サービスは利用できない)。なお、公開劇場は順次追加予定とのこと。また今作は4K素材での上映だが、劇場やスクリーンによっては2K上映となる場合がある。

Filmarks主催のリバイバル上映プロジェクトのひとつ。今作は、士郎正宗のSFコミック「攻殻機動隊」を原作として、押井監督がアニメ映画化した。西暦2029年、高度に発達したネットワーク社会において多発するコンピューター犯罪、サイバーテロなどに対抗するため結成された非公認の超法規特殊部隊「公安9課」の草薙素子とバトーの活躍を中心に描く。

なお、Filmarksリバイバル上映では、同じく押井監督作品の「機動警察パトレイバー 劇場版」が10月3日から、「機動警察パトレイバー2 the Movie」が10月17日から、それぞれ2週間限定で全国上映される。

「GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 4Kリマスター版」公開劇場(9月2日時点)

［北海道］札幌シネマフロンティア、サツゲキ、イオンシネマ釧路(11/07～) ［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷、イオンシネマ石巻 ［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ ［茨城］シネプレックスつくば、イオンシネマ守谷 ［栃木］MOVIX宇都宮、109シネマズ佐野 ［群馬］イオンシネマ太田、イオンシネマ高崎 ［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、イオンシネマ春日部、イオンシネマ川口、ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷、川越スカラ座(11/01～) ［千葉］MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、キネマ旬報シアター(11/01～) ［東京都］新宿ピカデリー、池袋HUMAXシネマズ、キネカ大森、イオンシネマ板橋、109シネマズ木場、MOVIX亀有、MOVIX昭島、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、アップリンク吉祥寺、109シネマズプレミアム新宿 ［神奈川］チネチッタ、ムービル、109シネマズ川崎、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド ［新潟］イオンシネマ新潟西、高田世界館 ［富山］ほとり座 ［石川］イオンシネマ金沢(11/07～) ［長野］イオンシネマ松本、イオンシネマ須坂、長野相生座・ロキシー ［静岡］静岡シネ・ギャラリー ［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、ミッドランドシネマ名古屋空港、109シネマズ名古屋、イオンシネマ名古屋茶屋、イオンシネマ長久手、イオンシネマ豊田KiTARA、シネマワールド ららぽーと安城、豊川コロナシネマワールド ［三重］109シネマズ四日市 ［京都］MOVIX京都、イオンシネマ京都桂川、アップリンク京都、イオンシネマ高の原(11/07～) ［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、イオンシネマ シアタス心斎橋(11/07～) ［兵庫］kino cinéma神戸国際、塚口サンサン劇場、OSシネマズ 神戸ハーバーランド ［和歌山］イオンシネマ和歌山 ［島根］イオンシネマ松江(11/07～) ［岡山］イオンシネマ岡山 ［広島］MOVIX広島駅、福山コロナシネマワールド、シネマ尾道 ［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、KBCシネマ、イオンシネマ大野城、小倉コロナシネマワールド ［佐賀］イオンシネマ佐賀大和(11/07～) ［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎、シネマボックス太陽 ［熊本］熊本ピカデリー ［大分］大分シネマ5(11/07～) ［宮崎］宮崎キネマ館

